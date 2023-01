VÄGEV VÄRK! ⟩ Eestis esineb metalcore´i ansambel Asking Alexandria

Bändi kitarrist Ben Bruce alustas Asking Alexandria muusikaga tööd juba aastal 2006 ning tänaseks on nad loonud rokkmuusikas täiesti oma maailma. Inglismaal baseeruv bänd andis oma esimese albumi «Stand Up and Scream» välja aastal 2009 ning peale seda on 13 aasta jooksul veel seitse stuudioalbumit ilmunud. Bändi muusikat on peamiselt kirjeldatud järgmise sõnadega: metalcore, hard rock, heavy metal, post-hardcore ja screamo.

Täna on bänd originaalkoosseisus – Ben Bruce (kitarr, taustavokaal), Danny Worsnop (vokaal), James Cassells (trummid), Cameron Liddell (kitarr) ja Sam Bettley (bass) – jõudnud selguse ja värskete artistlike eesmärkideni. Oma viimase albumi «See What’s on the Inside» (2021) jaoks said bändiliikmed inspiratsiooni oma varajastelt mõjutajatelt ja muusikalistelt kangelastelt: Led Zeppelinilt, Metallicalt, AC/DC-lt, Queenilt. Ben Bruce on öelnud, et neid ei huvita muusika kirjutamine, mis album albumi järel ühtemoodi kõlab. Seetõttu on nende muusikaline stiil ka ajas omajagu muutunud.

Olles tuuritanud ja salvestanud nüüd juba üle 10 aasta, on Asking Alexandria saavutuste hulgas ka kaks kuldsinglit – «Final Episode (Let’s Change The Channel)» ja «Not The American Average» – ja kolm järjestikust top10 kohta Billboard Top 200 edetabelis – «Reckless & Relentless» (2011), «From Death to Destiny» (2013) ja «The Black» (2016).

Asking Alexandria on tuuritanud üle kogu maailma, müünud välja kontserte viiel kontinendil ja jaganud lava selliste bändidega nagu Guns N’ Roses, Green Day, Avenged Sevenfold, Alice In Chains ja Slipknot.