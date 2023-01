UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Saarel katkeb ootamatult sõprus ja Steven Spielberg jutustab oma eluloo

Milline väärikas ja usaldusväärne piloot! Kui suur osa Gerard Butleri lähiaastate põnevikest on saanud suhteliselt leige vastuvõtu, siis «Lennuki» arvustused on olnud pigem kiitvad, nimetades seda ajaviiteliseks ning kaasahaaravaks märuliks, mis mõistab selle žanri traditsioone.

«Ohvriand» («The Offering»)

Kui «Ohvrianni» plakatile ja reklaamklipile kiire pilk peale visata, ei tundu see film isegi õudukasõbrale kõige usaldusväärsema valikuna, sest vastu vaatavad ammu tuttavad klišeed: plakatil seisab inetu vanamoodsa tapeedi ees valget lina kandev tüdruk, kes võib olla seestunud, ning reklaamklipis jahutakse kuritahtlikust deemonist. Ühtlasi on lavastaja Oliver Park varem teinud ainult ühe õudusfilmi, mis ei ole mingit märki maha jätnud.

See-eest olgu jälle märgitud, et viimase kümne aasta jooksul on märgiliste õudusfilmidega tulnud lagedale tundmatud tegijad ja näidanud, et mõnikord tasub debüteerivatele õudukalavastajatele võimalus anda. «Ohvrianni» senine tagasiside on tegelikult üllatavalt positiivne, sest kiitvalt on välja toodud selle atmosfääri ja klassikalist stiili, aga ka pereprobleeme, mille lugu põnevalt välja mängib.