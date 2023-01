Intiimse teatrilavastusega tuleb Eestisse kahele Oscarile kandideerinud tippnäitleja

1989. aastal surnud Bernard-Marie Koltès on kirjutanud üle kahekümne näidendi, nende seas «Läänekallas», «Puuvillaväljade üksinduses» ja «Roberto Zucco», mis on tõlgitud peaaegu neljakümne keelde ülemaailmsetesse teatri repertuaaridesse. Euroopa kuulsad lavastajad on edukalt toonud Koltèsi näidendeid lavale, sealhulgas Patrice Chéreau, Peter Stein, Krzysztof Warlikowski, Michael Talheimer, Kama Gingrich, Luis Pascual ja teised.