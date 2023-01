Võimas uudis hevifännidele: Megadeth annab suvel Tallinnas kontserdi!

Bändi debüütalbum «Killing Is My Business… and Business Is Good» (1985) saavutas üsna keskpärase tulemuse, kuid bändiliikmed jätkasid visalt oma tegevust ning juba järgmine plaat «Peace Sells… but Who’s Buying?» (1986) tõi laiema publiku huvi. Järgmised albumid «So Far, So Good... So What!» (1988), «Rust in Peace» (1990), «Countdown to Extinction» (1992) koos ülemaailmse tuuritamisega tõid kaasa suured müüginumbrid ja plaatinastaatused.