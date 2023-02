Murtud Ozzy Osbourne annab teada: tuuritamisega on nüüd igaveseks kõik

«Mind meelitab see, kui kannatlikult olete terve see aeg oma piletite külge klammerdunud, aga pean tõdema, et ma lihtsalt ei ole füüsiliselt võimeline kontserte andma. Ma tean, et ei suuda taluda reisimist, mida see nõuab. Uskuge mind, kui ütlen, et teadmine oma fännide altvedamisest on mu jaoks õudne. Te ei kujuta ette, kui õudne,» tunnistas Osbourne avameelses kirjas.