MUUTUSTE TUUL ⟩ Scorpions esitleb suvel Eestis uute sõnadega «Wind of Change'i»

Möödunud aastal teatas Scorpionsi laulja Klaus Meine , et bändi hittlaulu «Wind of Change» sõnad on nüüd teistsugused, sest pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse keeldub ta alustamast laulu sõnadega, mis viitavad Moskva jõele ja Gorki pargile. Bänd otsustas mullu märtsis alanud USA ja Euroopa tuuril hoopis laulda: «Nüüd kuula mu südant / See ütleb: Ukraina...»

Ligi 60 aastat maailma muusikalaval tegutsenud Scorpions on ajastu üks suurmaid sümboleid. Oma teel on ansambel jätnud tugeva jälje heavy metali, hard rocki, glam metali ja soft rocki stiilidesse. Scorpions on nii muusika kui stiiliga olnud inspiratsiooniks paljudele tänapäeva rokkstaaridele.

Bändi suurim kommertshitt «Wind of Change» 1990. aasta plaadilt «Crazy World» on üle 14 miljoni singli müügitulemusega maailma üks enimmüüdud laule. Koos «Still Loving You», «Send Me an Angeli» ja «Rock You Like a Hurricane'iga» on need muusikamaailma üldtunnustatud hümnid ja ajastu tippnäited.