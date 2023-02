Sõnajulguse missioonipreemia pälvis tuntud Eesti luuletaja

«Sõnajulgus on omandanud tänapäeval uusi tähendusi, kuid selle olulisus pole ajas sugugi kahanenud. Julgusega sõna kasutada käib endiselt kaasas ka vastutus, sest sõna jõud on tugev kahtepidi – nii demokraatia ja vaba ühiskonna eest seismisel kui ka nende väärtuste jalge alla tallamisel. Rängalt tõde moonutav infosõda, mis käib praegu koos Ukraina vastase jõhkra agressiooniga, on selle ehedaks tõestuseks,» ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg.

«Eestigi on minevikus valede tõttu tugevasti kannatanud. Seetõttu peame eriliselt meeles pidama inimesi, kes julgesid kasutada oma sõna jõudu demokraatia ja vabaduse eest seismiseks ka keerulistel aegadel. Hando Runnel on just selline inimene, kes aitas edendada ja kaitsta oma loomingu kaudu meie riigi iseseisvust ja alustalasid ning on seetõttu sõnajulguse missioonipreemiat igati väärt,» lisas justiitsminister.