VEEL ÜKS AUHINNASADU ⟩ Vaata, kes pälvisid riigilt kultuuri- ja spordipreemiad

Valitsus otsustas täna, 9. veebruaril, et 2023. aasta riikliku kultuuri elutööpreemia pälvivad Anne Erm, Lembit Peterson ja Priit Pärn. Spordi elutööpreemia laureaadid on Tiit Nuudi ja Väino Treiman. Valitsus tegi otsuse kummagi valdkonna komisjoni ettepanekutele tuginedes.

«Riiklikud preemiad on kõrgeim tunnustus, mida valitsus kultuuri- ja spordirahvale annab. Preemiate saajatest väärikamad on ligi pool sajandit oma valdkonda panustanud ning sellega suureks eeskujuks olnud meile kõigile, keda nende töö on puudutanud,» ütles kultuuriminister Piret Hartman. «Soovin tänada kõiki neid 145 kandidaati, keda esile tõsteti. On uhke, et Eestis on nii palju väljapaistvaid inimesi, kes oma tööd südamega teevad ning sellega Eesti kultuuri ja sporti uutesse kõrgustesse juhivad,» lisas ta.