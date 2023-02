Inimesed taas kinos: dokfilmide festival DocPoint kogus tuhandeid külastajaid

Rahvusvahelisest programmist tekitas enam tähelepanu finantsmaailma naistippjuhtide elust kõnelev film «Draakonnaised». Menukaks osutus ka Jaapani nn „maratonmunkade“ fenomenist kõnelev «Varesed on valged» ja šveitsi meeste intervjuude kaudu 21. sajandi soorolle mõtestav «Mehed vaibal».

«Tänavuse DocPoindi vaatajanumbreid võib juba võrrelda koroonaeelse ajaga ning võib julgelt öelda, et inimesed on leidnud tee tagasi kinno,» kommenteeris tänavust festivali korraldaja Kaarel Kuurmaa. «Publiku soe tagasiside kinnitab, et dokumentalistika õitseb mitmekesiselt ja väärib jätkuvalt suurel kinoekraanil kogemist, mida ei asenda mitte ükski teine platvorm.»