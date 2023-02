Sveta Baaris esineb täna stoner metali legend

Proovikachill, tuurielu, vanad filmid, 1970. aastate muss ja vaimukosutavad taimed – kokkuvõtlikult pole Dopelordi elu- ja eduvalemis midagi keerulist ega glamuurset, ent nalja saab ja riffid on tummised. Bänd tegutseb juba 2010. aastast ning karjäär on olnud viljakas - Euroopa on risti-põiki läbi tuuritatud ning avaldatud on 4 albumit, 1 EP ja kaks spliti.