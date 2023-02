PEDiGREE tähistab klubis Uus Laine kontsertalbumi ilmumist

«Aasta 2023 on Pedigree juubeliaasta ja seda nii väärika numbriga kui 30. Sel puhul annab PEDiGREE välja mitmeid vanu, seni ilmumata kui ka täiesti uusi lugusid,» kommenteerib bändi juhtfiguur Holden Bonne Laamann.

«Seerias esimene saab olema live album «X-Mass 2022: Live at Lil' Snake», millest bänd annab välja eksklusiivse 80 koopiale limiteeritud kasseti - see on esimene 2023. aasta release seeriast Pedigree XXX Anniversary Series,» lisab Laamann.