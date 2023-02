«Transformeritest» tuntud naljanina tuleb Eestisse esinema

Romantiline komöödia «She's Out of My League» sai publikult väga positiivse vastukaja ning kogus hea piletikassa. Järgnesid filmid «How to Train Your Dragon» ja «Yogi Bear», milles mõlemas osales Miller oma häälega. «Unstoppable» ja «Get Him to the Greek» leidsid samuti positiivseid reageeringuid nii publikult kui kriitikuilt, samas järgnenud «Gulliveri reisid» ei osutunud müügi mõttes edukaks.