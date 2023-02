UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Mõnus eestimaine suvejant ja järjekordne Marveli seiklus

«Virvatuli» («Fogo-Fátuo»)

Cannesi filmifestivalil linastunud «Virvatuli» on kiire ja metsik vaatemäng lavastajalt João Pedro Rodriguesilt, kes murrab filmikunsti piire, tuues kokku tantsu, ulme, pornograafia, homoseksuaalsuse, komöödia, fetišid ja erksa fantaasia. Selles muusikalises fantaasiakomöödias vastanduvad säravblond sinisilmne Alfredo ja tumedanahaline Afonso, kombekas kuninglik perekond ja vabameelsed päästjad. See friigifilm annab kõige eriskummalisema filmielamuse, mida praegu võimalik kinoekraanilt leida.

«Veri» («Blood»)

Kuigi «Vere» lavastajaks on kultusfilmide «Sessioon 9» ja «Masinist» lavastaja Brad Anderson, pole tema värske vampiirifilm laiemat kiitust või tähelepanu leida suutnud. Selle loo keskmes on valusa lahutuse üle elanud meditsiiniõde Jess, kes kolib koos tütar Tyleri ja väikese poja Oweniga elama vanasse talumajja. Uue elu rahuliku alguse lõhub peagi tragöödia, kui Oweni armas koer jääb lähedal asuvas soos salapärasel kombel kadunuks. Mõne päeva pärast tuleb ta üleni verisena koju, kuid pole enam üldse sõbraliku perelemmiku moodi. Ta on agressiivne ja tige ning sööstab perepojale kallale, andes talle edasi nakkuse, millega kaasneb seletamatu verejanu.

«Veri» läheneb tuttavale vampiiriloole psühholoogilise ja meditsiinilise nurga alt, näidates vampirisimi kui haigust, mille käes kannatava lapse päästmiseks on ema valmis kõike tegema. Kriitikud on võrrelnud «Verd» Stephen Kingiga, kes on oma romaanides kujutanud nii vampiire kui äärmuslikke ohverdusi tegevaid lapsevanemaid.

«Belle ja Sebastian: uus põlvkond» («Belle et Sébastien: Nouvelle génération»)