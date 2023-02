VÕIMAS ⟩ NOËP annab A Le Coq Arenal seninägematu staadionikontserdi

NOËP ehk Andres Kõpper on aastatega oma loominguga üksnes Spotify platvormil kogunud enam kui 60 miljonit kuulamist, milles mängis suurt rolli eelmise aasta lõpus Itaalias teenitud kuldplaadi staatus looga «fk this up». Albumiga «No Man Is An Island» pälvis ta Eesti Muusikaauhindadel neli tiitlit. NOËP’i seni viimane album «Move Your Feet» avaldati 14. veebruaril ning on inspireeritud erinevatest taskuhäälingu saadetest, intervjuudest ning sotsiaalmeedias nähtud klippidest.

«Selle kontserdi missioon on näidata lätlastele, et ka meil saab teha staadionikontserte. Nali naljaks, aga see on üks impulssidest küll, miks mõte staadioni suunas liikuma üldse hakkas. Kui käisin Läti muusikaauhindadel esinemas, rääkisin seal mitme artistiga, kes kõik staadionikontserte teevad. See pani mõtlema, et oleks ainult aus ka meil selline komme käima tõmmata. Selle pluss on see, et staadionil saab teha suuremat ja vägevamat show’d kui kuskil mujal. See tuleb suurim kontsert, mida Eestis viimase kolmekümne aasta jooksul kodumaise artisti poolt tehtud on. Ilma jääda sellest ei tasu - muidu on liiga rets fomo (fear of missing out ehk hirm ilma jääda),» kommenteeris NOËP.