Eestisse tuleb viiuldama Iiri popitäht

Septembris esineb Tallinnas Sharon Corr legendaarsest Iiri bändist The Corrs. Multiinstrumentalist ja auhinnatud laulja Sharon Corr toob oma soolokontserdiga meieni kaasahaarava iiri muusika. Kontserdil saab kuulda nii Sharoni soololugusid kui ka The Corrsi tuntud hitte nagu «The Radio», «So Young», «Runaway». Sharon Corr esineb Alexela kontserdimajas 29. septembril. Sharon Corr on nii laulja kui laulukirjutaja ning ta mängib lisaks viiulit, kitarri ja klaverit.