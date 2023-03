Headuse ja kaastunde otsinguil: mis toob sajad naised pühapäeval Viimsisse?

Konverentsi korraldajad usuvad, et praeguses maailmas on oluline luua ühendusi ja mõistmist ning naistel on eriline oskus luua headust, hellust ja kaastunnet. Seetõttu on nii laval kui publiku hulgas mitmekülgse elukogemuse ja vanusega naised. «Saali on oodatud naised, kel soov avarduda, teiste lugusid kuulates ise kasvada ja liikuda pärast konverentsipäeva tagasi koju paremas suhtes iseendaga,» ütleb Naistepuna üks looja Elina Naan.