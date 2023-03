Klubis Tapper esineb täna Saksamaa folkmuusika lipulaev!

Bänd on väga elevil selle üle, et nad esinevad esmakordselt Eestis. «FAUN on meie jaoks palju enamat kui ainult muusika - meie eesmärk on vanad paganlikud müüdid taas ellu äratada ning seetõttu oleme eriti rõõmsad, et saame esineda Eestis, kus on nii tugevad paganlikud traditsioonid,» ütles bändi vokalist ja multi-instrumentalist Oliver Satyr.