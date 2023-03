Vastuoluline koomik saab tähe maadlejate kuulsuste alleel

Professionaalse naljamehena veenis Kaufman publikut pikka aega, et nad on Lawleriga vihavaenlased. Kaufman läks suisa nii kaugele, et väitis, et Lawler murdis ta kaela ning ilmus seetõttu publiku ette kaelatoega. 1982. aastal, kui Kaufman ja Lawler olid koos kutsutud David Lettermani saatesse «Late Night with David Letterman», vahetasid nad teravaid solvanguid ning asi läks nii kaugele, et Lawler lõi Kaufmani.