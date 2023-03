Jälle näitleja presidendiks? Ted Lasso vallutas Valge Maja

Jason Sudeikis ja tema kaasnäitlejad olid kutsutud Washingtoni Valgesse Majja, et heita valgust vaimse tervise probleemidele. «Ma tean, et siin linnas ei ole kõik alati ühel meelel ja paljudele trundub, et neid ei kuulata, nad ei ole kuuldavad ja nähtavad,» rääkis Jason Sudeikis Valge Maja pressiruumi kõnepuldis, vahendab The Times. «Aga ma usun, et me kõik peaksime andma endast parima, et üksteise eest hoolitseda. See on mu isiklik seisukoht. Ma usun, et kõik, kes on siin laval minuga koos, usuvad sellesse. Me räägime nendest teemadest stsenaristidega, montaažiruumis ja sel ajal, mis sinna vahele mahub.»