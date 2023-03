Kultuuri lühiuudised: avastati 50 miljonit eurot väärt Jackson Pollocki maal

Märtsiküüditamise mälestuskontserdil kõlab imeline muusika

25. märtsil möödub 74 aastat päevast, mil Eestist küüditati Siberisse üle 22 000 inimese, küüditatute seas oli palju lapsi ja vanureid. Selle mälestuseks kõlab kell 19 Tallinna Jaani kirikus tasuta kontserdil Robert Jürjendali teos «Seitse valgusluike». Kontsert on tasuta. Kammerkoorile Collegium Musicale loodud 12 laulust koosnev tsükkel «Seitse valgusluike» on Robert Jürjendali kooriteostest üks mahukamaid. Tsükli aluseks on Tõnu Õnnepalu luuletused, mis pärinevad tema kogumikest «Ithaka» (1988), «Sel maal» (1990) ja «Kuidas on elada» (2012). Lisaks koorile teeb kaasa Raun Juurikas (klaver). Dirigeerib Endrik Üksvärav.