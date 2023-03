EKI ekspert: lisaks maksustamisele tuleks Netflix teha eestikeelseks

«Automaatse tõlkimise tehnoloogia on hiljuti hüppeliselt arenenud ja ei ole takistusi, et masin saaks näiteks kogu Netflixi sisu tõlkida heasse eesti keelde. Kasvõi homme saaks panna tarkvara looma kõigile ingliskeelsetele sarjadele ja filmidele eestikeelseid subtiitreid, mis on ilmselt veidi paremad, kui need, millega Eesti televaataja seni harjunud,» selgitas Eesti Keele Instituudi keeletehnoloog Martin Luts.