«Täielik jama!» Sex Pistolsi bassikitarrist kirub punkbändist tehtud telesarja

Ehkki «Pistol» lähtub Sex Pistolsi kitarristi Steve Jonesi memuaaril «Üksildane poiss», eirab teleseriaal Matlocki sõnul olulisi reaalseid sündmusi. The Metal Voice'ile antud intervjuus selgitas Matlock: «Ma olin väga pettunud, eriti kuna mul oli Danny Boyle'iga sarja teemal mitu kohtumist. Mind ei kurvasta, et see sari välja tuli. Ma pidasin oluliseks, et see ära tehakse, sest selle aluseks oli Steve'i lugu ja nägemus. Ja ta oli mees, kes meie bändi asutas. Mitte John Lydon, vaid Steve. John oli viimane inimene, kes bändi lisandus. Aga see, kuidas sari kujutab mind ja minu bändist lahkumist... Oeh, ma ise läksin bändist ära, mind ei visatud välja. See osa sarjast, kus Steve mind bändist välja viskab, on lihtsalt täielik jama.»