Veiko Tubin: EFTA gala algab uskumatu tantsunumbriga!

Kesksel kohal asuvad galal tänavu ikkagi Eesti film ning televisioon. «Oleme ammutanud teemasid mõlemast vallast ning samuti on laval parimad Eesti muusikud, kes pakuvad üllatuslikke vahenumbreid,» ütleb lavastaja Veiko Tubin. «Saara ja Franz toovad kaasa oma kogemuse televisoonis ning filmis. Nad on osalenud mitmetes Eesti filmides ja seriaalides näitlejana ning Franz õpib hetkel Balti Filmi- ja Meedikooli 3. kursusel režissööriks. Õhtujuhid ongi igaaastase gala hing ning nägu,» avab gala telgitaguseid show lavastaja. «Varasemalt pole ka ühelgi EFTA galal olnud kahte õhtujuhti, seega on kogu ülekandel uus ja põnev dünaamika.»

EFTA auhinnasõu lavastaja Veiko Tubin. Foto: Pressifoto

Veiko sõnul võtavad sellise mastaapse gala ettevalmistused aega mitu kuud. «Loovmeeskonnas tuleb detailideni läbi arutada kõik teemad, alates publikule huvi pakkuvatest vahenumbritest kuni õhtujuhtide valikuni välja. Suure kolme tunnise otsesaate puhul on väga palju aspekte, mis peavad õigesti jooksma, seega on ettevalmistusaeg olnud pikk,» ütleb ta.

Kõige erilisemaid asju Veiko hetkel reeta ei tahaks, sest midagi peab televaatajale ka üllatuseks jääma, aga kindel on see, et parimad filmi- ning teletegijad saavad pärjatud. «See on juba omaette eriline asi, et me hindame väikeses Eesti riigis oma kultuuritegijaid kõrgelt. Eriline saab ka olema gala avanumber, kus nii laulu kui tantsuga astuvad üles meie õhtujuhid. Mis seal täpsemalt saama hakkab, näeb juba saatest.»

Liis Lemsalu x reketi x kohvri singli «PAUS» esimese tele-live kõrval astub tänavu galal üles ka Andres Kõpper ehk NOËP ning üllatusi jagub õhtusse veel. Uuenenduskuuri on läbi teinud ka auhinnad ning publik näeb esmakordselt 3D-prinditud EFTA auhindu.

Eesti filmi- ja teleauhinnad 2023 peakorraldaja on Eesti Filmi Instituut. Gala korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling, Elisa Eesti AS, Telia Eesti AS ja Kalev. Koostööpartnerid on OÜ Duo Media Networks, All Media Eesti AS, Telia Inspira ja Elisa Huub, Liviko, ID Production, RGB Baltic ja Apollo kino. Pidulikust galast toodab ülekande ERR.