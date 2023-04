Kas jääb seinale? Eesti kirjanike liit langetas Juhan Smuuli bareljeefi osas otsuse

Smuuli bareljeefi mahavõtmist hakkas osa liidu liikmeid taotlema mitu kuud tagasi. Tiit Aleksejev ütles nädala alguses Postimehe kultuuritoimetusele, et bareljeef pole niivõrd kurjuse sümbol, kuivõrd ajalooline sümbol. «Ajalooga tuleb ühel hetkel rahu teha. Eriti olukorras, kus kirjanike liit on vastamisi küsimustega, kuidas leida vahendeid kirjanduse ja kirjanduselu edendamiseks, mis ei ole endisel kujul enam jõukohane. Smuul oli andekas autor, seda asjaolu ei muuda. Minevikku ei muuda samuti,» leidis Aleksejev.

Siiski on Aleksejev nentinud, et kui isegi pärast üldkogul langetatud otsust püsib tugev vastumeel bareljeefi suhtes, tuleb seda teemat edasi arutada. Seda enam, et rahvusarhiivis säilinud dokument tõestab, et kirjanik Juhan Smuul ei kirjutanud üksnes ülistuslaule Stalinile, vaid võttis osa küüditamisest.