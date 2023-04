UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Salvador Dali lakkamatud orgiad tuuakse kinolinale

«Daliland»

Nagu pealkirjastki aimata võib, vaatleb eluloolise sisuga «Daliland» maailmakuulsat sürrealisti Salvador Dalid, täpsemini tema elu hilisemaid päevi. Filmi tegevus toimub 1974. aasta New Yorgis, kus Salvador Dali veedab rõõmsasti aega St Regis Hotelli sviidis, tuues endaga kaasa lakkamatud šampanjajõed, legendaarsed peod, lakkamatud orgiad ja arved, mille pikkust annab mõõta kilomeetritega. Oma ekstravagantse elustiili finantseerimiseks tuleb Dalil end aeg-ajalt ka kokku võtta ning tegeleda asjaga, mis talle omal ajal au ja kuulsust tõi – uue kunsti loomisega. Selleks aga, et inspiratsioon vanameistrit õigel ajal ja hetkel tabaks, on tal vaja end ümbritseda inimestest, kes teda inspireerivad ja kellest ta ka elujõudu ja elurõõmu ammutab. Dali rollis on Oscari-võitja Ben Kingsley, kes üritab oma värvika osatäitmisega murda ja kinnistada Salvador Dali lummuslikku müüti.

«Superkoomik» («Comedy Queen»)

Südamliku noortefilmi «Superkoomik» aluseks on Rootsi kirjaniku ja psühholoogi Jenny Jägerfeldi ülimenukas samanimeline romaan. Filmi peategelane on 12-aastane Sasha, kes peab hakkama saama pärast seda, kui tema ema on endalt elu võtnud. Sasha koostab ellujäämisnimekirja, et mitte olla ema sarnane: ei tohi lugeda raamatuid, hoolitseda ühegi elusolendi eest, tuleb ära lõigata kõik oma juuksed, ja saada superkoomikuks. See viimane, aga võib-olla isegi kõige olulisem punkt peab aitama isal jälle naerda, mida mees pole raskest kaotusest saati teinud...