Kultuuri lühiuudised: kõrgkultuur sai raha juurde!

Aasta džässmuusikuks valiti Janno Trump

25. aprillil tunnustati Eesti Jazzliidu ja festivali Jazzkaar Eesti silmapaistvamaid džässmuusikuid. Aasta džässmuusiku tiitli pälvis hinnatud helilooja, bassist ja ansamblipartner Janno Trump; noore džässitalendi auhinna sai saksofonist Tobias Tammearu, aasta džässhelilooja on Taanis elav Karmen Rõivassepp, džässiedendaja tiitli sai Gülnar Murumägi ja Haapsalu džässiklubi. Aasta džässansambel on New Wind Jazz Orchestra, kes oma lühikesele tegutsemiseale vaatamata on lavalaudu jaganud paljude tippmuusikutega ning kes edendab oma tööga bigbändi-kultuuri Eestis.