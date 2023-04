Salamõtted saavad avalikuks: Amy Winehouse'i päevikust valmib raamat

Raamat, mis kannab pealkirja «Amy Winehouse: Tema enda sõnadega» läheb trükki augustis ja jõuab poelettidele 31. augustil. Kirjastaja on HarperCollins.

Winehouse'i vanemad Mitch ja Janis Winehouse, kes kirjutasid raamatule ka eessõna, ütlesid: «See imeilus kollektsioon Amy märkmeid ja mõtteid näitab temast täiesti uut külge: lõbusat ja nutikat. Me tahtsime seda jagada Amy fännidega, et nemadki saaksid tema isikust rõõmu tunda. Tema enda sõnadega.»

Amy Winehouse suri kõigest 27-aastaselt üledoosi. See juhtus 2011. aastal, kui Winehouse maadles avaliku tähelepanuga kaasnevate pingetega ning langes üha sügavamale alkoholismi, kuni tagasiteed andeka lauljatari jaoks enam polnud.

«Et inimesed saaksid aru, milline Amy Winehouse oleks võinud olla oma 40. sünnipäeval, aitab see isiklik ja paljastav raamat tema tunnete ning mõtete kaudu mõista, milline oli suurelt unistanud ja sügavalt hoolinud muusiku süda,» ütles Lisa Sharkey kirjastusest HarperCollins. «Me ei saaks olla uhkemad, et võime avalikustada midagi nii isiklikku ja oleme tänulikud tema vanematele Janisele ja Mitchile, et nad jagasid meile oma tütart selle ilusa raamatuga.»