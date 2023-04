Soome meloodilise metali tõusev täht esineb esimest korda Eestis!

«Ma pean ütlema, et Soomes tõenäoliselt on kergem olla muusik, sest mulle tundub, et Eestis, suhteliselt väikses riigis, on teatud murelapsed. Ei ole nii palju kohti, kus esineda, ei ole nii suurt muusikaskeenet. Eriti kui räägime raskemuusikast. Taust, ajalugu raskemuusikas on Soomes mingil määral tugevam ja selles mõttes ma arvan, et Soomes läbi lüüa ja tuntust saada on tõenäoliselt natuke lihtsam,» kirjeldab Jarkko.

Eelmainitud Soome kultuur ja selle sügav seotus raskemuusikaga on paljusid bände lennutanud ka muu maailma kõrgustesse just seetõttu, et varasemad läbimurdnud edukad bändid on päritoluriigist teinud kui visiitkaardi, mis avab uksed ka paljudele neile, kes alles oma professionaalse teekonna tipu poole teel. On aga ka neid, kellel jaoks on keeruline kanda eelarvamust, mis sellega kaasneb ning pidevalt tuntakse, et "Soome bändi" koormat ei olegi võimalik maha raputada.

Bloodred Hourglass on oma karjääris, eeskätt just viimaste aastate jooksul, teinud teadliku otsuse liikuda «scandi-bändi» kõlast kaugemale ning pöörata pilk rohkem läänelikuma kontseptsiooni poole. Milline on BRHG-i suhe ülalnimetatud templiga?

«Ma arvan, et see on aidanud kaasa. Soome bändidel on kvaliteedimärk küljes, sest ajalugu on Soome raskemuusika osas olnud väga märkimisväärne. Nii väiksest riigist on tulnud päris palju tipptaseme bände. Mina arvan, et see on kasuks,» kirjeldab muusik

Eesti publikule on BRHG-l väga konkreetne sõnum: «Kui sa tahad kuulata kvaliteetset meloodilist metalli, mis on tänase seisuga Soome tipp-muusika, siis tule kuula, vaata ja ela kaasa kõigele sellele, mida me oma energilise esinemisega teile soovime pakkuda. Olete väga-väga oodatud!»