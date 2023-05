Maailm kaotas veel ühe müriseva muusikalegendi

Bachman rajas Bachman-Turner Overdrive'i koos oma vendade Randy ja Robbie ning C.F. Turneriga Winnipegis. Bändi suurimateks hittideks olid «You Ain’t Seen Nothing Yet», «Takin’ Care of Business» and «Roll on Down the Highway». Bänd alustas oma muusikalist teekonda 1973. aastal.