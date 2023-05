INTERVJUU ⟩ Eros Ramazzotti: «Ausalt, ma ei jõua ära oodata, et saaksin oma Eesti fänne taas näha!»

Paljudest hetkedest, mis panid mind mõistma, et olen saavutanud rahvusvahelisel tasandil midagi väga olulist, tuleb esimesena meelde see, kui Tina Turner otsis ise mind üles ja tegi ettepaneku koostööd teha. See võttis ikka sõnatuks! Ma ei suutnud uskuda, et tema, muusikamaailma «püha koletis», tahtis minuga duetti laulda!

Ma ei suuda kõigi oma loodud lugude vahel valida! Igaüks neist on omamoodi eriline, esindab olulist hetke või etappi minu elust ja sellel on koht minu südames. Küll aga võin öelda, et minu lemmiklugu «Battito Infinitolt» – see on minu uusim plaat – on just seesama laul, mis annab albumile pealkirja. See on lugu, mida olin mõelnud teha juba pikka aega. See tuli nii võimas, et ehitasin kogu albumi üles selle ümber. Meil tuli idee kaasata selle loo teostusse ka mu tütar Aurora, kuulake hoolega – selles laulus on kuulda ka tema häält.