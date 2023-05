Kuidas mõjutavad üleujutused Itaalias arhitektuuribiennaali toimumist?

Luca Berta, Eesti paviljoni partner Veneetsias sõnas Postimehele antud kommentaaris, et Veneetsiale hetkel üleujutuste kohta hoiatust antud ei ole. «Praeguse ilmaprognoosi kohaselt Veneetsiat antud üleujutused ei mõjuta. Emilia-Romagna üleujutused on näide äärmuslikest ilmastikunähtustest, mis on tõenäoliselt seotud kliimamuutustega, mis on üsna ettearvamatud ja võivad tabada kõiki piirkondi,» lausus Berta.