ŠOKEERIVAD KURITÖÖD ⟩ Suri pedofiiliks osutunud kuulus meelelahutaja

«Kinnitame, et Rolf Harris suri hiljuti rahulikult, ümbritsetuna lähedaste poolt. Nad paluvad, et austaksite nende privaatsust. Rohkem kommentaare ei tule,» ütles Harrise perekonna advokaat. Kuigi Harrise surmast on mitu nädalat möödas, tuli uudis tema surmast hilinemisega, sest süüdimõistmise järel polnud Harrisel enam esindajaid või agente, kes oleksid rutem võinud temaga juhtunust meediat teavitada. Kuulujutud Harrise kehvast tervisest ja surmast levisid aga mõnda aega, mistõttu oli Harrise perekonna maja ümbritsetud ajakirjanikest ja fotograafidest.