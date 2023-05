Kultuuri lühiuudised: Martin Scorcese ja «Vanamehe film»

Eesti noormees võitis klassikalise akordioni suurkonkursi

22.–26. maini toimus Horvaatia rannikulinnas Pulas juba 46. korda rahvusvaheline klassikalise akordioni konkurss. Enam kui 200 eri vanuseklassides esinenud akordionisti seast üle maailma võitis alla 15-aastaste vanuserühmas Tallinna Lasnamäe muusikakooli õpilane Ivan Jermakov (pildil), kes õpib Eestis Momir Novaković​i käe all. Pula akordionikonkurss on üks väheseid väga kõrge võistlustasemega klassikalise akordioni konkursse maailmas ning see on esimene kord, kui eestlane võidab sellise tasemega akordionikonkursi.