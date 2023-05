Isegi Jan Uuspõld võeti kampa: kuidas «Vanamehe filmi» tegijad mööda Suurbritanniat reisisid

Eestiski laineid löönud vulgaarse ja vahva «Vanamehe filmi» režissöörid Oskar Lehemaa ja Mikk Mägi on nüüd tagasi nädalapikkuselt Suurbritannia-reisilt, mille käigus näidati sürreaalset animafilmi sealsele publikule. Levi Suurbritannias tõi filmile isegi arvustuse ajalehes The Guardian. Oskar Lehemaa rääkis Postimehe kultuuritoimetusele lähemalt, kuidas reis koos Vanamehega möödus ja mis tundeid tekitas The Guardiani arvustus.