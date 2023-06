Kultuuri lühiuudised

Ilmus laul sellest, kuidas loodi Munamägi

Värskelt ilmunud singliga «Munamäe loomine» jutustab artist eepilise loomisloo, mis on inspireeritud eesti ja võro pärimusest ning Lõuna-Eesti maastikest. «Vana soome-ugri müüdi järgi luuakse maailm linnumunadest ning sama motiivi on kasutatud ka selles loos. Vabalennuliselt müüti tõlgendades saan selles loos enda kätte kodukandi Rõuge künkaid ja orge loova ja välja laulva maagilise linnu võlumunad,» kirjeldab muusik ja lisab, et väljendab selle lauluga oma armastust looduse ja kodumaastike vastu. Teose lõpetab fragment vanast indiaani laulust, mis sobib hästi ideega, et me loome oma maailma siin ja praegu, oma mõtete ja otsustega selsamal hetkel. Maailma loomine on veel avaldamata albumi terviku üks keskseid ja kandvaid kujundeid.