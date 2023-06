TEISTMOODI TOVE JANSSON ⟩ Muumi-meistri seniavaldamata looming jõuab rahva ette

Rootsis, Soomes ja Pariisis kunsti ning disaini õppinud Jansson hakkas Muumi-lugusid paberile panema 1945. aastal. Esimest raamat pontsakate valgete trollide tegemisest ei saatnud suur edu, kuid teise ja kolmanda raamatuga hakkasid Janssoni lõbusad lasteraamatud jõudma nii suure populaarsuseni, et Muumidest on valminud ka joonisseriaal ning isegi lõbustuspargid. Muumide ajaloost on pikemalt kirjutanud Postimehe kultuuritoimetuse ajakirjanik Tuuli Põhjakas.

Kuvatõmmis jaapanlaste 1990.–1991. aasta muumide animaseriaalist Foto: Kuvatõmmis

Kuigi Janssonit teatakse enim just tänu Muumidele, maalis ta terve oma elu jooksul, luues oma loometee alguses impressionistlikke, hilisemas elus aga abstraktseid maale. 1966. aastal pärjati teda loomingu eest Hans Christian Anderseni medaliga. Jansson töötas suuresti oma Helsingi stuudios või Soomes Klovharui saarel asuvas kodus. Praegu vastutab tema pärandi eest tema sugulane Thomas Zambra, kelle sõnul on uus näitus tõeliselt unikaalne, võimaldades sissevaadet nii Janssoni eraellu kui karjääri.

«Tüdruk suitsetab». Tove Janssoni õlimaal 1940. aastast Foto: Hannu Aaltonen/Tove Jansson Estate

«Jansson tundis, et suur osa tema loomingust jäi Muumide varju, kuid viimastel aastatel on tärganud uus huvi tema maalide vastu. Eriliselt suurt uudishimu tuntakse põhjamaades. Sellist esmakordset laiemat huvi on olnud rõõmustav näha. Me oleme selle üle väga uhked,» ütles Zambra.

Janssonil oli elu jooksul lähisuhteid nii meeste kui naistega. Oma elu armastuse, graveerija ja kunstniku Tuulikki Pietiläga kohtus Jansson siis, kui homoseksuaalsus oli Soomes veel seadusega keelatud.

Autor ja illustraator Tove Jansson Muumioru tegelastega, kes loodi Rootsi televisiooni jaoks 1973. aastal Foto: Bo-aje Mellin Bam

«Tove oli väga vapper ja kompromissitu naine selle poolest, kuidas ta kunstnikuna ja inimesena tahtis elada. Kuigi see oli toona illegaalne, otsustas ta veeta elu teise naisega ja pühendada see elu oma tööle ja kunstile, selle asemel et saada emaks,» lisas Zambra. «Me näeme, et väärtused, mille nimel tema oma kunstis seisis – eriti Muumides – ja väärtused, mida tema austas – tolerantsus, võrdsus, rahumeelsus – on praegu täpselt sama olulised, kui Tove noorusajal. Seepärast on tema looming ka järgmiste põlvkondade jaoks oluline.»