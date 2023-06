GALERII ⟩ Fotografiska tähistas sünnipäeva meeoleoluka peoga!

Fotografiska on avatud ruum ja platvorm diskussioonide alustamiseks, kus kohtuvad maailma- ja kohalike fotokunstnike paremik, muusika-ja peoprogramm, suurimad linnafestivalid Jazzkaar ning Tallinn Music Week, erinevad kohalikud organisatsioonid, loengud ja vestlusringid.

«Oleme vaid neli aastat vanad, aga need esimesed aastad on olnud ühelt poolt väga pikad, teisalt jälle möödunud ülikiirelt. Oleme unikaalne ning mitmekihiline kultuuriline kokkukäimise koht, mis peab end ise ära majandama. See pole olnud lihtne, arvestades kõiki väliseid mõjutajaid aga meid kannab kirg ja inspiratsioon teha kohta, mis kõnetab inimesi nii meil kui mujal. Eelmisel nädalal avasime oma esimese installatsiooni Helsingi kesklinnas, millega lükkasime nii enda füüsilisi kui kunstilisi piire ja kindlasti jätkame seda teed nii majas kui majast väljaspool,» kommenteeris Fotografiska Tallinn kaasasutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe.