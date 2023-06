KURB UUDIS ⟩ Asking Alexandria kontsert jääb bändiliikme vigastuse tõttu ära

«Kurbusega peame teatama, et tänane Asking Alexandria kontsert jääb bändiliikme vigastuse tõttu ära. Püüame leida kontserdiks uue kuupäeva ning anname teile lähipäevil teada, kas kontsert toimub teisel kuupäeval või jääb täiesti ära. Vabandame ebamugavuste pärast ning täname kannatlikkuse eest,» seisab Facebookis avaldatud kontserdikorraldaja avalduses.

Teadaanne jätkub: ««Kuna James vigastas oma paremat jalga, siis peame raske südamega tänase kontserdi Eestis ära jätma. Proovisime teha kõik, mis meie võimuses, et tänane kontsert toimuks, kuid kahjuks ei olnud see võimalik. Aitäh mõistmise eest, Eesti… meil on nii kahju, fännid on meid nii kaua oodanud. Tuleme kindlasti tagasi,» sõnab bänd ametlikus pöördumises.»