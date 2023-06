MUUSIKAPIDU NARVAS ⟩ Station Narva hõikas välja esimesed esinejad

Station Narva 2023 festivalipassid on kuni 10. juulini müügil soodushinnaga 35 eurot veebipoes shop.tmw.ee ja Piletilevis. Alates tänasest on Piletilevis müügil ka 20-eurose soodushinnaga muusikaprogrammi päevapiletid.

Station Narva kogukonnajuhi Valeria Lavrova sõnul suudab Station Narva ikka ja jälle üllatada: «Station Narva tuleb alati julgete valikute ja uue muusikaga, mida te pole ehk veel kogenudki, ent mis jäävad pikaks ajaks teie mõtetesse, tegudesse ja playlist’idesse. See on avatus maailmale, uutele trendidele ja katsetustele, võimalus avastada uusi lemmikmaitseid, rütme, meloodiaid ja tundeid. Mis kõige tähtsam, see toimub mitte vaid linnaruumis, vaid päriselt sellega koos hingates, kaasates endaga nii siinseid inimesi ja toimumispaiku kui ka vanu kombeid ja uusi unistusi. Festival, mis sai alguse ideest, et Narvast peaks saama Euroopa kultuuripealinn, jätkub ja areneb – Narva is next!»