Selgus, kes on salapärase stsenaristi Eleonora Bergi nime taga

«See oli tiimitöö, kus olid minu näpud ja minu mõtted, aga kõik sündis sünergias,» avaldas Kontor-Kirss Õhtulehele . «Tegu oli koos loomisega ning võimatu oli öelda, et see on siin minu tükk, see tema oma.»

«Nii tunduski mulle, et on üks varjunimi – Eleonora Berg, mille all me koos toimetame. Et see on meie ühine kaubamärk, kuid see, kes selle taga tegelikult on, pole sarja seisukohast absoluutselt oluline ega mängi mingit rolli,» rääkis Kontor-Kirss.