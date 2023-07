Kõik inimesed on inetud ja head!?

Kellele ei meeldiks suvi? Kellele ei meeldiks muusika? Õndsad on need, kes osanud panna nimetatud kaks nähtust kergejalgse paarisrakendina oma isikliku õnne vankrit vedama. Iseenesest pole see keeruline, sest suvi on muusikafestivalide kõrgaeg. Tuleb vaid leida enese vajadustele ja võimalustele vastav üritus ning kohale minna.