Kultuuri lühiuudised: Loksal linastub suurfilm «Kire lained»

Tartus avati vabaõhufilmide festival Tartuff

PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff sai eile avapaugu Tartu Raekoja platsil, Eesti suurimas vabaõhukinos. Kokku linastub laupäevani toimuval festivalil 20 filmi, mis käsitlevad armastuse kõikvõimalikke variatsioone. Esindatud on viis kontinenti ja sellised eksootilised riigid nagu Mongoolia, Tšiili ja Maroko. Lisaks vabaõhukinole saab filme näha Tartu Elektriteatris. Festivali ajaks paigutatakse Raekoja platsile veidi üle tuhande tooli ja 128-ruutmeetrine ekraan. Kõik seansid on vaatajatele tasuta. Tartuff on Baltimaade suurim vabaõhufilmifestival, mis toimub juba 18. korda.