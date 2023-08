GALERII ⟩ Vaata, kellele andis Alar Karis üle noore kultuuritegelase preemia!

1990. aastal sündinud Sander Joon on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonna (BA 2015 cum laude; MA 2018 cum laude). Tema käe all on valminud filmid «Velodrool», «Moulinet», «Sounds Good» ja «Sierra». Lisaks on ta olnud mitmete teiste filmide kunstnik ja animaator.