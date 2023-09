Tanel Jonase ametiaeg lõppes. Kes on Ugala teatri uus loominguline juht?

«Tanel tegi Ugala loomingulise juhina suure pühendumisega väga head tööd. Meil on hea repertuaar ja imelised inimesed. On ainult rõõm asuda vedama teatrit, kus tuntud ütlus – teater on kollektiivne kunst – ei ole ainult sõnakõlks, vaid tõesti panustatakse kogu kollektiiviga ühiselt, et tuua publiku ette lavastusi, mis meile endile korda lähevad ja võiksid neilegi korda minna. Ugala algav hooaeg saab olema väga mitmepalgeline,» sõnas Ugala loominguline juht Liis Aedmaa.

Liis Aedmaa on 2002. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena. Ta on töötanud Ugala teatris alates 2013. aastast dramaturgina ja olnud sealjuures paljude teatri lavastuste juures ka loomingulisse protsessi kaasatud. Ugala teatris on Aedmaa käe all valminud pikaaegselt publikuarmastust nautinud autorilavastus «Emadepäev» ja koos Laura Kallega loodud lavastused «Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» ning siiani mängukavas olev «Kui sa tuled, too mul lilli».

Teatri uus dramaturg Tõnis Parksepp rääkis: «Retoorika uurijana tean, et tähtis ei ole ainult, mida Ugala teeb, vaid kuidas ja millise eesmärgiga. Ma julgen väita, et siin tehakse teatrit kogu hingega. Aga milleks hinge raisata? Eks ikka seetõttu, et tuletada iseendale ja vaatajatele meelde, mis on elus oluline. Me kõik vajame emotsionaalset tuge ning suunda.»