Tallinna linnahallis avati 5. augustil näitus «Kaduvik», mis mõtiskleb määratlemata tuleviku üle ning uurib, kuidas eri põlvkondade mälu ning ajutised ja vahepealsed ruumid on omavahel põimunud. Homseni avatud uskumatult menukale näitusele tahtis täna saada nii palju inimesi, et järjekorras pidi seisma lausa kaks tundi. Vaata videost, kui pikk see saba oli!