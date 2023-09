Rahatarkust kõigile: uus komöödiafilm tõi Tallifornia stuudiole piraka avangu

Filmi produtsent Tõnu Hiielaid rääkis, et «Vaba raha» tõi filmistuudiole ajaloo parima avanädalavahetuse, kuna film tabas kinopubliku ootust nii meelelahtustlikkuse kui ka teema osas. «Avanädalavahetuse tugev tulemus näitab, et «Vaba raha» tabas õiget kohta. Kohalik filmipublik ootas humoorikat ja hoogsat Eesti komöödiat, mis räägib universaalsel teemal nagu raha ja investeerimine. Tagasiside on olnud siiani väga postiivne.»

Filmi režissöör on Rain Rannu («Ükssarvik»), operaator on Ants Tammik («Savvusanna sõsarad»), filmile on originaalmuusika kirjutanud hinnatud hiphop-produtsent ja helilooja Bert On Beats, filmikunstnikud on Urmet Piiling («Kiik, kirves ja igavese armastuse puu») ja Tõnu Hiielaid, helirežissöörid on Markus Andreas ja Aleksandra Koel ning montaažirežisöörid Rain Rannu ja Moonika Põdersalu.