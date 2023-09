PILDID ⟩ Inglismaa linnakeses avati Agatha Christie auks vapustav kuju. Miks just selline?

Christie soetas omale Winterbrooki maja, mis asub Wallingfordis Thamesi jõe ääres, 1934. aastal. Ta kirjutas paljud oma pingsad raamatud just selles majas, mis ühtlasi jäi tema peamiseks elukohaks kuni kirjaniku surmani 1976. aastal. Ta on maetud Wallingfordist lõunas asuva Püha Mary kiriku aeda.

Kuju avas laupäeval Christie pojapoeg Mathew Prichard. See on tõeline au, mul on rõõm siin olla. Perekond elas siin aastakümneid. Oma eluajal poleks Agathale selline kuju meeldinud, sest ta oli väga privaatne inimene. Aga täna ma olen kindel, et ta vaatab taevast meie poole alla ja rõõmustab, et talle niimoodi austust avaldatakse,» rääkis Prichard.