Kurdiks jäänud 80ndate popstaar: paljudel on hullemadki hädad

Vaatamata tõsisele kuulmislangusele üritab Lewis töökana püsida. «Me töötame Huey Lewis and the Newsi muusikast kokku pandud muusikali kallal, millega ma olen tihedalt seotud, olgugi et muusikat ma isegi ei kuula. Ja ma plaanin telesarja, mille idee ma olen Foxile suutnud maha müüa, kuid see seisab praeguse stsenaristide streigi tõttu. Üritan olla loominguline ja hõivatud. Tuletan endale meelde, et paljudel on hullemadki hädad. Seda on oluline endale teadvustada. Mu elu pole enam nii hea kui vanasti, kui ma veel kuulsin, aga see on ikkagi päris hea.»