Pole isegi tema kirjutatud: romaani üllitanud näitlejat tehakse maha variautori kasutamise pärast

Ehkki teisipäeval poelettidele jõudnud romaani kirjutas Kathleen McGurl, on raamatu kaanel ainult Millie Bobby Browni nimi, jättes mulje, et «Stranger Thingsiga» kuulsaks saanud näitleja on raamatu autor. Kui raamatuäri Waterstones Twitteris teost reklaamis, olid paljud selle suhtes kriitilised. «Sul peaks häbi olema,» kirjutas üks inimene. «Variautorite kirjutatud kuulsuste romaanid on ära rikkunud lastekirjanduse ja nüüd on sama juhtumas täiskasvanutele mõeldud raamatutega.»

Kirjutamistöö McGurlile usaldanud Millie Bobby Browni kaitseks tuleb nentida, et raamatu ilmumise päeval postitas Brown Instagrami pildi, kus ta hoiab raamatut käes ning seisab variautor McGurli kõrval. Pildile lisas Brown teksti: «Ma poleks saanud seda sinuta teha!». Ent ka selle postituse all olid kommentaarid pigem kriitilised, väites, et näitleja võtab raamatu eest kogu aupaiste endale ning McGurli nimi peaks olema kaanel välja toodud.

Browni kaitseks on välja astunud mitmed inimesed. «Kui keegi inimesi ärritab, siis teda alati rünnatakse. Millie on noor, ilus, kuulus ja rikas,» ütles raamatu «Ember» autor Catherine Yardley, kes leidis, et kriitika taga on lihtsalt kadedus ja seksistlik mõtteviis. «Raske on meenutada meest, kes oleks niisugusel põhjusel hukkamõistu kogenud.»