Kas pikalt kestnud streik on läbi? Stuudiod jõudsid stsenaristidega kokkuleppele

Tuhanded USA tele- ja filmistsenaristid alustasid streiki 2. mail, tundes muret oma palkade ja töökohtade säilimise pärast ajal, mil voogedastusplatvormide sarju-filme kirjutavad stsenaristid peavad töötama sageli vabakutseliselt ning tehisintellekti kasutamine on vaikselt hoogu kogumas. Stsenaristidele valmistas muret ka see, et voogedastusplatvormide seriaalide hooajad on lühikesed ja tööd ka sellevõrra vähem.